Rombiolo, al via il servizio mensa per gli alunni dell’infanzia e scuola secondaria

Partirà il 25 ottobre il servizio mensa per gli studenti frequentanti le scuole dell’infanzia e secondaria di primo grado site nel Comune di Rombiolo. Da lunedì 23 ottobre, sarà possibile acquistare i blocchetti mensa: «Quest’anno – anticipa l’ente – è in vigore un nuovo menù indicato dall’Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia a cui i Comuni si sono adeguati». Si rende noto che sono esclusivamente utilizzabili, nonché ritenuti validi i biglietti del nuovo anno scolastico 2023/2024. Perciò, «chi è in possesso dei biglietti dell’a.s. 2022/2023 può permutarli presso l’Ufficio scolastico comunale, versando la relativa differenza». Un blocchetto di dieci ticket costa 20 euro e potrà essere acquistato esclusivamente tramite bollettino postale o i centri Sisal autorizzati. Maggiori info sono contenute nell’avviso pubblicato sull’albo pretorio online del Comune di Rombiolo nella sezione “Avvisi vari”.

