A Serra San Bruno la prima edizione della giornata della castagna e del vino

Un successo di pubblico la prima edizione della “giornata della castagna e del vino” nell’affollatissima piazza San Giovanni di Serra San Bruno, organizzata dalle associazioni Incrociamenti e Femmina. A tracciare il bilancio della prima edizione dell’evento è la presidente dell’associazione “Femmina” Valeria Giancotti e il vice presidnete Domenico Dominelli che non nascondono la loro soddisfazione per la grande riuscita della manifestazione. Nel corso della giornata sono state offerte le tipiche caldarroste con la degustazione dei prodotti a base di farina di castagna. Gli organizzatori sono già al lavoro per organizzare il prossimo evento che si svolgerà nel periodo natalizio. Ance in quella circostanza saranno valorizzati i prodotti tipici del luogo: «Il nostro obiettivo è quello di promuovere il territorio attraverso le tipicità del comprensorio per richiamare a Serra San Bruno numerosi visitatori».

LEGGI ANCHE: Serra San Bruno, la Festa del fungo riscuote consensi: si replica nel fine settimana