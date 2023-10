Serra San Bruno, la Festa del fungo riscuote consensi: si replica nel fine settimana

Fra artisti di strada, street food dedicato ai funghi, esibizioni musicali e giocolieri, Serra San Bruno è stata invasa da migliaia di visitatori e turisti, stranieri e di fuori regione, attratti dalla decima edizione della Festa del fungo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco insieme all’Amministrazione comunale e al Parco regionale delle Serre, ha acceso i motori con la tradizionale mostra micologica dove sono stati catalogati i funghi raccolti nei boschi circostanti e si è svolto un convegno sul protagonista della festa. E poi via alla gastronomia nei tanti ristoranti convenzionati, dove è possibile gustare un menu di funghi al prezzo di 30 euro, e nelle postazioni di street food posizionate lungo corso Umberto I. Un vero e proprio successo che vedrà il fungo protagonista anche nel fine settimana del 6,7 e 8 ottobre, nel quale si prevede una presenza ancora più massiccia tra le vie di Serra, la città definita “L’anima verde della Calabria”.

In programma, questo fine settimana, tante passeggiate in montagna per gli amanti del trekking, organizzate dalle locali associazioni di escursionismo. E ancora artisti di strada, esibizioni di ballo ma anche un momento di riflessione sociale sulla sicurezza stradale. Si chiude con il concerto di Tony Esposito domenica pomeriggio, alle 18,30. Un appuntamento quindi da non perdere per tutti gli amanti dei funghi e del divertimento per grandi e piccoli.

LEGGI ANCHE: Festa del fungo, a Serra San Bruno anche escursioni nei boschi

Escursione dell’Avis di Vibo al Parco delle Serre

Escursione sull’Etna, “Vivi Serra San Bruno”: «Esperienza unica per gli appassionati di trekking»