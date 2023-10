Festa del fungo, a Serra San Bruno anche escursioni nei boschi

Tutto pronto a Serra San Bruno per la festa del fungo. La kermesse vede in prima fila nell’organizzazione la locale Pro loco, il Comune e il Parco regionale delle Serre. Un programma ricco costellato di dibattiti, mostre, spettacoli, musica e strett food, che richiama visitatori da ogni angolo della provincia e non solo. Ad arricchire gli appuntamenti, anche un’escursione guidata dal gruppo diretto da Mario Papasodaro: «Non potevamo non essere presenti ad un progetto di così grande respiro. In vista della nostra passeggiata nei boschi (7 ottobre) abbiamo già ricevuto tantissime adesioni. Anche in questa escursione, come sempre, raggiungeremo dei siti importanti, pieni di storia, nel territorio che fu sotto il dominio dei Borbone. Il nostro viaggio – aggiunge Papasodaro – prevede un approfondimento su manufatti e reperti che rappresentano le testimonianze più significative del passato. Non mancherà la tappa al parco siderurgico casa vecchia, con gli antichi altiforni, per poi proseguire fino alle cascate e il grande lago che veniva utilizzato per la produzione di energia idroelettrica». I partecipanti al percorso avranno modo di toccare i punti più alti delle Serre vibonesi, «vivere il contatto con l’ambiente e assaporare il pieno senso di meraviglia che trasmette». Gli eventi del sodalizio serrese richiamano sempre grande curiosità: «Rilassarsi e ricaricarsi, nel parco delle Serre, godendo della compagnia che si crea, sono i punti principali di un viaggio nella natura. Per ultimo – conclude – ritorneremo nel centro storico di Serra San Bruno, dove condivideremo nei vari punti di ristoro i piatti preparati rigorosamente a base di funghi porcini locali». Il raduno è previsto alle 8.30 in piazza monsignor Peronacci. L’itinerario registra una difficoltà media.

LEGGI ANCHE: Escursione sull’Etna, “Vivi Serra San Bruno”: «Esperienza unica per gli appassionati di trekking»

Mongiana, viaggio nella storia “industriale” calabrese con il Museo delle reali ferriere

Dalle chiese del centro storico alla scalinata Cerasarella, a Vibo un patrimonio “da vivere”