Spilinga, concessione gratuita dell’ex scuola alla parrocchia San Giovanni Battista

Chiesa San Giovanni Battista, Spilinga

Il Comune di Spilinga ha concesso l’utilizzo dei locali e degli spazi esterni inutilizzati dell’ex scuola di piazza San Michele alla parrocchia San Giovanni Battista, per la durata di nove anni. Un comodato d’uso gratuito accordato in virtù di una richiesta presentata all’ente stesso dal sacerdote don Antonio Farina. La parrocchia, svolge infatti le sue attività di catechesi e di oratorio nel territorio comunale di Spilinga ma non possiede strutture nelle quali poter espletare tale attività. Per questo «il Comune – si legge nella delibera di giunta -, intende consentire e favorire, sotto varie forme, lo svolgimento di iniziative in campo sportivo e ricreativo promosse da associazioni locali senza fini di lucro. I servizi sportivo-ricreativi, specie se a favore di categorie cosiddette “deboli” – come anziani e giovani si specifica il documento -, rientrano fra quelli di competenza degli enti locali che possono essere esercitati, in via mediata, anche da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche, piuttosto che – direttamente – da parte di Comuni, Province ed Unioni Comuni, rappresentando una modalità alternativa di erogazione dei servizi pubblici alla collettività e non una forma di promozione a fini di lucro dell’immagine dell’amministrazione». Sulla base di una forte collaborazione tra ente e parrocchia, per «attività aggregative fortemente orientate alla coesione sociale». il Comune ha dunque concesso i locali posti a piano terra all’interno dell’immobile in questione, «per la durata di nove anni e, previa esigenza di entrambi le parti, lo stesso accordo potrà essere rinnovato per ulteriore durata. Nell’ipotesi di sopravvenute esigenze di pubblico interesse o di urgente necessità, il Comune potrà revocare in qualsiasi momento la presente concessione».

