Spilinga, ufficializzato il gemellaggio con il Comune di Arzergrande

Il gemellaggio siglato lo scorso 9 agosto a Spilinga con il Comune di Arzergrande, è stato ufficializzato ieri alla “Fiera dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio” all’interno del “Villaggio della ‘nduja”. Nello spazio fieristico, per l’occasione, hanno trovato giusta vetrina anche tutti i prodotti enogastronomici d’eccellenza del territorio vibonese. Durante la manifestazione, il sindaco di Arzergrande Filippo Lazzarin ha voluto omaggiare il collega di Spilinga Enzo Marasco, donandogli la chiave della città. La consegna è avvenuta con una piccola cerimonia alla quale hanno presenziato 32 sindaci della provincia di Padova, giunti in occasione della “Fiera dell’agricoltura, dell’artigianato e del commercio” per sostenere gli agricoltori veneti presenti con i loro stand di prodotti tipici. L’incontro è proseguito con la stesura di ulteriori “nuovi accordi di collaborazione tra i due Comuni, volti a espandere lo sviluppo turistico ed economico di entrambe le località”.

