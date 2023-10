Gemellaggio tra Spilinga e Newark, sindaco e assessore volano in America

A Newark (New Jersey, Usa), nella sede comunale della città, si è celebrato ieri il gemellaggio tra il Comune di Spilinga e la stessa città americana. Le due località sono state rappresentate per l’occasione dai rispettivi sindaci Ras Baraka ed Enzo Marasco e dai due vicesindaci Ligia De Frateis e Franco Barbalace. Un percorso iniziato nel luglio 2022 con l’amministrazione comunale di Spilinga intenzionata ad «approfondire i legami storici tra le due comunità che risalgono all’inizio del XX secolo, quando molti cittadini spilingesi lasciarono l’Italia per gli Stati Uniti in cerca di un futuro migliore per le loro famiglie pur non conoscendo né la lingua, né i costumi locali, ma lavorando con passione per migliorare la propria vita ed educare i figli». Il gemellaggio siglato tra Spilinga e la grande città americana, che conta circa 300mila abitanti, va a rafforzare un legame già consolidato, atteso che Newark rappresenta da tempo per molti spilingesi una seconda patria.

«Siamo qui orgogliosi – hanno sottolineato il sindaco Marasco e il vicesindaco Barbalace – e ringraziamo la città di Newark per l’accoglienza riservata ai nostri concittadini che con impegno portano alto il nome di Spilinga anche in questa terra straniera riscuotendo successi in ogni campo e professione». Parole condivise in pieno dal sindaco di Newark, Ras Baraka che nel suo discorso agli spilingesi ha rinnovato il suo impegno per «una sua prossima visita a Spilinga, oltre ad una pronta collaborazione per avviare sin da subito alcune iniziative di sviluppo in campo turistico e sociale». Attività da mettere in cantiere, dunque, che verranno approfondite in questa settimana nel corso degli incontri bilaterali che si terranno direttamente nella “City hall” tra le due delegazioni. Nel pomeriggio di ieri, il sindaco Marasco ed il suo vice Barbalace sono stati poi accolti con una grande festa, organizzata dalla comunità spilingese d’America, nei locali dello storico “Spilingese Social Club” di Newark. Durante le celebrazioni, al sindaco Marasco è stato consegnato un contributo di mille dollari da parte della locale associazione “Madonna della Fontana” a sostegno delle attività sociali spilingesi, ed in particolare del centro Alzheimer.

