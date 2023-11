Spilinga, presentato al Consiglio dei ministri il progetto di educazione gastronomica

Disco verde della giunta comunale di Spilinga per l’esternalizzazione dei “Servizi per la gestione di eventi di natura sociale a sostegno e promozione delle attività turistiche, culturali ed enogastronomiche previste per la Scuola internazionale di cucina”. «Il progetto “Educazione Gastronomica” – secondo quanto emerge dalla relazione generale presentata dal sindaco Enzo Marasco al Consiglio dei ministri – Dipartimento “Casa Italia” – rappresenta un’iniziativa innovativa per promuovere l’educazione culinaria, sostenere lo sviluppo economico e creare opportunità per i giovani imprenditori a Spilinga». Attraverso la ristrutturazione dell’edificio ex scolastico di via Bellini (angolo via della Repubblica) e la promozione della produzione locale, il progetto «contribuirà al progresso sociale ed economico della comunità, preservando al contempo il patrimonio culturale e naturale della regione». Gli obiettivi chiave sono dunque «tutti tesi a promuovere l’educazione gastronomica, lo sviluppo economico locale, l’imprenditorialità giovanile e la sostenibilità.

«Grazie alla ristrutturazione, che amplierà e potenzierà la Scuola internazionale di cucina già operante – spiega l’assessore comunale al Turismo e marketing Franco Barbalace -, saremo in grado di contenere il consumo di suolo e di preservare le risorse naturali e paesaggistiche di Spilinga. Contestualmente, offriremo alloggi di qualità, con ambienti accoglienti e confortevoli per studenti, professionisti della gastronomia e turisti, promuovendo al contempo l’educazione culinaria nella regione. La scuola, infatti, fornirà un ambiente educativo di alto livello, contribuendo alla formazione di nuovi chef e professionisti del settore gastronomico». L’anello successivo della catena è poi costituito dalla promozione dell’economia locale, «con la valorizzazione della cucina mediterranea e la produzione di prodotti tipici calabresi quali la ‘nduja. Internazionalizzare la produzione di quest’ultima – aggiunge Barbalace – ci consentirà di aumentare la visibilità di Spilinga sul mercato globale e di accrescere i posti di lavoro nella comunità locale grazie alle attività correlate di ristorazione, ospitalità e produzione di alimenti di alta qualità». Da qui il coinvolgimento dell’imprenditoria giovanile locale: «Offrendo un servizio come la Scuola internazionale di cucina e spazi per la promozione di prodotti locali – sottolinea l’assessore -, si andrà a stimolare tutto il comparto imprenditoriale giovanile, consentendo anche la diversificazione economica e promuovendo il circolo virtuoso dell’agricoltura e dell’artigianato».

LEGGI ANCHE: Spilinga, ufficializzato il gemellaggio con il Comune di Arzergrande

Gemellaggio tra Spilinga e Newark, sindaco e assessore volano in America

Gli inglesi provano a copiare la ’nduja e Spilinga la difende Gian Antonio Stella

Crescita e sviluppo: i Comuni di Spilinga e Arzergrande (Padova) siglano un gemellaggio

Spilinga, quattro giorni di festa “piccante” per celebrare la ‘nduja