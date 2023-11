Filadelfia, il Comune affida la gestione del servizio del nido d’infanzia

La gestione del servizio per il nido d’infanzia del Comune di Filadelfia è stata aggiudicata definitivamente alla cooperativa sociale Rti – Vibo Salus – Vitasi di Vibo Valentia, per un importo complessivo di poco superiore ai 200mila euro. L’appalto di sostegno alla gestione per strutture e servizi a titolarità pubblica, si avvale dei fondi derivanti dal Piano nazionale di azione pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione denominato “Fondo 0-6 anni annualità 2019-2020”. L’importo complessivo del servizio erogato dall’ente, sino alla fine dell’anno scolastico, include «il servizio mensa ed ogni altro onere, nessuno escluso», si legge della determina redatta dal responsabile dell’Area tecnica Aldo Giorgio Cinquegrana.

