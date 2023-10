Anche Filadelfia cup volley entra nella famiglia della Tonno Callipo

La Tonno Callipo Volley continua l’opera di integrazione col territorio calabrese: dopo la pluriennale collaborazione con l’asd Volley Academy di Cerzeto, recentemente rinnovata, il sodalizio del presidente Pippo Callipo ha accolto la società sportiva Filadelfia Cup Volley nella rete di affiliazione “Tonno Callipo family”. Proprio nel ventennale della sua attività, festeggiato lo scorso agosto anche con un torneo di beach volley in piazza, la dinamica società di Filadelfia del presidente Gianluca Fruci ha manifestato entusiasmo per questo binomio con la società giallorossa. A coordinare il settore giovanile della Filadelfia Cup Volley la responsabile Giusy Scrivo, nelle vesti anche di giocatrice con la squadra di Serie D. «Siamo tutti felici – sottolinea Scrivo – per questa prestigiosa collaborazione con la gloriosa Tonno Callipo. Quando il ds Defina ci ha proposto questo progetto, lo abbiamo accolto subito con grande soddisfazione. Legare il proprio nome ad una società conosciuta per la sua serietà in campo pallavolistico da oltre trent’anni come la Callipo, ci inorgoglisce. Abbiamo accettato nello spirito del miglioramento che, sicuramente, avremo negli anni per tutta la nostra attività. Soprattutto alla luce degli incontri tecnici con l’allenatore Boschini ed il suo staff di preparatori, che saranno presenti una volta al mese presso la nostra struttura. Ciò non potrà che portare – conclude Scrivo – ad una crescita generale della nostra società».

Numeri importanti quelli della Filadelfia Cup Volley: circa un centinaio di tesserati, che vanno dai bambini della prima elementare ad un nutrito gruppo di senior di 50 e 60 anni. E poi tutta l’attività agonistica, nel femminile con la Serie D, l’Under 16, 14 ed infine l’Under 13 che sarà disputata col nome di Tonno Callipo Volley; nel maschile con la Prima divisione, Under 15 e 13. Una prima dimostrazione dell’importanza di quella che sarà l’attività tra le due società si è avuta nei giorni scorsi quando la Tonno Callipo femminile al completo, con Boschini, Defina e tutta la squadra, ha presenziato all’open day della Filadelfia Cup volley, suscitando entusiasmo e gioia in tutto l’ambiente filadelfiese. Quindi la mission della Tonno Callipo continua, non solo sul piano prettamente agonistico, ma anche su quello della promozione dell’attività sportiva fin dai più piccoli, e questo porta la crescita sociale e civile di un’intera comunità nel nome dei valori dello sport, dell’aggregazione e della partecipazione di tutti ad attività sane e divertenti.

