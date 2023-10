Tonno Callipo, il ds Defina: «Le sconfitte? Potevamo fare di più. Il talento della squadra verrà fuori»

Approfittando del turno di riposo da calendario per la Serie B maschile della Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, l’occasione è propizia per fare un bilancio sull’avvio del campionato con il direttore sportivo Giuseppe Defina. Da ex team manager, Defina questa stagione è impegnato tra settore maschile e femminile, collaborando attivamente con i rispettivi tecnici Francesco Piccioni e Diego Boschini, prima nella costruzione delle due squadre ed ora nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Dunque, focus sulle prime due giornate della squadra maschile, ma anche sull’immediato futuro di un torneo che, per i giallorossi, ha come obiettivo finale la salvezza, magari prendendosi anche qualche soddisfazione. Certo l’inizio del campionato ha subito fatto intendere che occorre ancora tanto lavoro per Mille e compagni, seppur non manchi qualche rammarico. «Infatti – concorda il ds – sono state due sconfitte in cui avremmo potuto fare di più, soprattutto nella prima gara in casa contro Viagrande, quando abbiamo avuto la possibilità di poter vincere il primo set. In quel caso forse la partita sarebbe cambiata e magari qualche punto l’avremmo ottenuto. Sulla seconda gara a Letojanni è stato diverso, intanto perché obiettivamente il pronostico ci era sfavorevole, e poi in campo gli avversari ci hanno messo subito in difficoltà con la battuta, e quindi da lì sono iniziati i nostri errori. In definitiva però, possiamo dire che siamo sulla tabella di marcia prevedibile, seppur sicuramente non auspicata, nel senso che sapevamo che all’inizio sarebbe stata un po’ difficile, però mi piace guardare il bicchiere mezzo pieno. Siamo tutti consapevoli che bisognerà lavorare tanto ma i ragazzi hanno voglia di migliorare: ad inizio settimana abbiamo fatto il punto della situazione con mister Piccioni analizzando questo avvio».

Viagrande e Letojanni non erano certo le ultime arrivate, anzi, ma su cosa bisogna lavorare e migliorare? «Sicuramente bisogna migliorare la gestione dei momenti topici della partita, per intenderci dal ventesimo punto in poi. Ebbene, quando disponi di giocatori esperti affrontare quei frangenti è certamente più agevole, nel senso che trovano la giocata opportuna, senza forzarla e magari inducendo all’errore l’avversario. Al contrario gli atleti giovani sono più impulsivi e meno pazienti; quindi, capita che la smania di ottenere il punto li influenzi negativamente. La chiave di volta sarà trasmettere loro più sicurezza, spiegando che ci sono momenti della partita in cui conta giocare con la giusta cattiveria ed in modo concreto e paziente, evitando di farsi prendere dalla fretta commettendo errori banali». Pensi che questa settimana di riposo sia proficua per migliorare automatismi e intesa? «Assolutamente sì, fare una settimana solo di allenamenti servirà a trovare la giusta concentrazione, anche perché c’è la possibilità in palestra di toccare quegli aspetti tecnici che le due sconfitte hanno evidenziato finora. Chiuderemo poi la settimana venerdì con un allenamento congiunto a Bisignano, ciò per non perdere il ritmo partita. Ribadisco che avevamo preventivato un avvio difficoltoso: sapevamo che il cammino sarebbe stato in salita però abbiamo la consapevolezza che i ragazzi cresceranno sul piano tecnico ed i risultati arriveranno».

Alla ripresa del torneo la Tonno Callipo ospiterà Fiumefreddo Catania, anch’esso senza punti dopo due gare: ovviamente l’obiettivo dovrà essere la vittoria? «Quella sarà sicuramente una delle prime partite in cui dobbiamo fare risultato pieno. Abbiamo il vantaggio di giocarla in casa ed in queste due settimane verrà preparata in maniera scrupolosa e con tanta attenzione e determinazione. Sono convinto che alla lunga i ragazzi verranno fuori, anche perché hanno la qualità per farlo. Contro i siciliani ci auguriamo che sarà l’occasione giusta per riscattarci dalla brutta prestazione di Letojanni e mostrare che la Tonno Callipo vuol fare bella figura in questo torneo di Serie B». Una Tonno Callipo giovane ed anche promettente, ma si salva? «Il nostro primo obiettivo è la salvezza e faremo di tutto per raggiungerlo. La nostra società da venti anni porta avanti il progetto di voler puntare sui giovani e complessivamente lavorare bene su tutto il settore giovanile giallorosso. La squadra di coach Piccioni ha molto talento, come abbiamo potuto apprezzare all’esordio contro Viagrande che per il nostro girone vanta giocatori esperti e di qualità. E ricordo che abbiamo fatto ottime gare anche nel precampionato contro Reggio Calabria, altra squadra di buon livello. Insomma – conclude il ds Defina – occorre lavorare in palestra sempre con scrupolo ed impegno e sono certo che i risultati arriveranno».

