Volley, in Serie B2 una Tonno Callipo Vibo femminile sempre più ambiziosa con Boschini alla guida – Video

«Sono orgoglioso del lavoro fatto, sta nascendo una squadra promettente. Invito il pubblico a seguirci perché sarà un torneo bellissimo»: sono queste le prime parole di Diego Boschini dopo la conferma alla guida tecnica della Tonno Callipo femminile. Un rinnovo quanto mai scontato, opportuno, meritato, frutto del lavoro settimanale e dei risultati ottenuti sul campo, visto che al suo primo anno di attività, nel campionato di Serie C, la Tonno Callipo ha sempre e soltanto vinto, regalandosi una stagione indimenticabile.

Classe 1986, già al Volley Soverato come assistente allenatore, alla prima esperienza da principale guida tecnica della Tonno Callipo, coach Boschini ha lasciato il segno, conseguendo la promozione in Serie B2 al termine di un cammino fatto di sole vittorie. In 26 gare di campionato, altrettante affermazioni per Denise Vinci e compagne, con un solo set perduto. Un ritmo tale da fiaccare la resistenza delle avversarie, sicuramente non attrezzate come quella giallorossa.

Doveva vincere e ha vinto, Diego Boschini, ottenendo il massimo da una squadra formata da atlete affermate e da giovani vogliose di emergere, tutte migliorate notevolmente sotto la guida del tecnico lombardo. All’attivo della Tonno Callipo anche la vittoria in Coppa Calabria e pure in questo caso un cammino senza macchia, che ha portato a 31 il totale dei successi giallorossi in altrettante gare ufficiali.

In casa giallorossa si programma pertanto il prossimo torneo di B2, allora, e anche stavolta al confermato coach Boschini verrà affidata una squadra altamente competitiva, per puntare nuovamente in alto. Le difficoltà aumenteranno, ma la Tonno Callipo vuole regalarsi altre soddisfazioni.