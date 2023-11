Scarta fruscio e piglia premier, nuova puntata di Perfidia stasera su LaC Tv

Scarta fruscio e piglia premier. È questo il titolo della nuova puntata di Perfidia che andrà in onda questa sera alle ore 21 su LaC Tv. Il talk politico più incandescente del piccolo schermo esplorerà lo sfacelo della politica, che non riesce più ad affermare il suo primato. Dalla fragilità delle leadership internazionali alle macchiette di casa nostra. Tanti gli ospiti di Antonella Grippo, autrice e conduttrice della trasmissione targata LaC. In studio avremo Francesco Toscano (Democrazia Sovrana e Popolare), Antonello Talerico (Noi moderati) e Giuseppe Aieta (Associazione Visioni). In collegamento Skype interverranno poi lo scrittore e attore Moni Ovadia, il docente e scrittore Stefano Zecchi e inoltre la scrittrice Ginevra Bompiani. Nel corso della puntata anche il contributo dell’europarlamentare di Forza Italia Fulvio Martusciello.

Dove seguire Perfidia

L’appuntamento con Perfidia è tutti i venerdì alle ore 21. LaC Tv è visibile sul canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. È possibile vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

