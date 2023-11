La strage della Littorina, su LaC Tv il docufilm “L’ultimo bacio non dato” -Video

In occasione del tragico anniversario, la testimonianza di una sopravvissuta al grave incidente avvenuto tra Vibo Marina e Pizzo che costò la vita a nove persone. Il lavoro del videoreporter Caracciolo in onda dalle ore 18.30, canale 11 del digitale terrestre

La strage della Littorina, avvenuta il 17 novembre del 1951, ha lasciato un segno indelebile nella comunità vibonese. A causa del crollo di un ponte, nove persone morirono. L’incidente provocò inoltre il ferimento di circa venti persone. Quella tragica mattina, il ponte Ciliberto che collegava Pizzo e Vibo Marina crollò, facendo precipitare rovinosamente la Littorina che era di passaggio proprio in quel momento. A bordo vi erano operai e insegnanti che si stavano recando a lavoro. Persero la vita: Giuseppe Carbone, Antonio Cicchello, Michele Comito, Giuseppe Francolino, Giuseppe Fresca, Clementina Gradia, Francesco Mamone, Francesco Mazzitelli, Bernardo Vero. Tra le vittime, Clementina, era sulla Littorina insieme a sua figlia 19enne, sopravvissuta. A distanza di oltre settant’anni proprio quest’ultima, Melina, ha raccontato a Saverio Caracciolo quei drammatici momenti. Una storia struggente racchiusa nel docufilm “L’ultimo bacio non dato”, che LaC ripropone oggi alle ore 18.30 proprio in occasione dell’anniversario della strage. L’appuntamento è per oggi, venerdì 17 novembre, alle ore 18:30 su LaC Tv, canale 11 del digitale terrestre, 411 TivuSat e 820 Sky. È poi possibile rivedere il docufilm su LaC Play.

