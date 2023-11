A Jonadi l’incontro su “Assunzione dei lavoratori e collocamento mirato”

L’evento in programma per oggi punta ad approfondire il tema delle opportunità che la legge 68/99 mette a disposizione delle imprese per assumere

Si terrà oggi, a Jonadi, un incontro di approfondimento, sul tema dell’assunzione dei lavoratori nell’ambito del collocamento mirato, promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Signoretta. All’appuntamento pubblico, in programma alle ore 17 nell’ex sala consiliare della delegazione municipale, situata nella frazione Vena, in località Aeroporto, prenderanno parte autorevoli relatori con l’obiettivo dichiarato di mettere in evidenza tutte le opportunità che la legge 68/99 mette a disposizione delle imprese per le assunzioni dei lavoratori interessati al collocamento mirato. Il programma dell’evento – dopo i saluti istituzionali del sindaco Signoretta e del presidente dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di Vibo Valentia, Francesco La Piana – prevede, nello specifico, gli interventi della speciality manager hopportunities di Pharma Randstad Italia Spa, Raffaella Meloni, del presidente provinciale di Anpit Vibo Valentia, Marco Furnari, e dell’esperto di Diritto del lavoro e di Politiche sociali, Roberto Garritano. «L’evento – ricorda a tal proposito il sindaco Signoretta – è accreditato ai fini della formazione continua obbligatoria dei consulenti del lavoro. Esso, tra l’altro, rappresenta una naturale prosecuzione del lavoro precedentemente avviato dall’amministrazione comunale di Ionadi, che già lo scorso 11 maggio ha promosso il tavolo di confronto “Legge 68/99 e lavoratori categorie protette“, con la partecipazione dell’Ispettorato del lavoro e del Centro per l’Impiego di Vibo Valentia».

