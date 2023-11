Ionadi, lavori pubblici: diversi i cantieri aperti dall’amministrazione Signoretta

Lavori in corso nel comune di Ionadi. In questo periodo, infatti, sono numerosi i cantieri aperti sul territorio dall’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Signoretta. Tra questi figura l’intervento in atto nella frazione Nao, dove in seguito a dei sondaggi svolti attorno ai pozzetti esistenti in prossimità della piazza denominata “A Trava” si è constatato che mancava la sigillatura degli stessi con le tubazioni interne, causa di pericolosissime infiltrazioni d’acqua piovana e di conseguenti cedimenti del terreno. Nel rispetto delle normative europee si è proceduto all’operazione di sigillatura delle tubazioni e dei pozzetti e, successivamente, al rinterro con materiali idonei. Lo strato finale sarà eseguito riutilizzando i cubetti di porfido esistente, in modo da rendere omogenea la pavimentazione nella piazza. Altro intervento sta riguardando il totale rifacimento della rete idrica nel centro storico di Ionadi. L’intervento, finanziato da fondi regionali recepiti dall’amministrazione comunale, in questo caso sta riguardando oltre 200 metri di rete, inseriti in un sistema di sottoservizi del tutto vetusto. «La conclusione dei lavori – afferma al riguardo il sindaco Signoretta – è prevista per la metà del mese di dicembre, grazie al ruolo importante svolto dall’Ufficio tecnico che ha reso concreto lo sforzo che l’amministrazione comunale aveva fatto per intercettare il finanziamento in tempi ristrettissimi. Si tratta di un’opera che non è particolarmente visibile ma che rappresenta un tassello fondamentale per il nostro territorio. In quella zona, infatti, si registravano da anni numerose perdite che si traducevano in un aggravio di spesa per il bilancio comunale. Con questo finanziamento a fondo perduto – conclude – interveniamo invece senza costi per l’ente a valorizzare una parte del territorio, su cui puntiamo a garantire servizi di qualità nell’ottica di un piano di sviluppo a medio e lungo termine».

