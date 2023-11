A Vibo il corso sulla sicurezza stradale della Polizia ai dipendenti di Poste Italiane

La polizia stradale di Vibo Valentia è giunta alla sua quarta giornata formativa per il personale di Poste Italiane, nell’ottica di richiamare l’attenzione sui principali temi che attengono alla sicurezza stradale. Il progetto, che rientra nel programma del protocollo di intesa stipulato tra il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Poste Italiane, ha preso il via in tutta Italia dal mese di settembre e ad oggi il personale degli uffici postali, formato nella provincia di Vibo Valentia, è di 90 dipendenti. Nell’ambito delle complessive attività, anche attraverso contributi multimediali, nella sala conferenze della direzione provinciale di Poste Italiane sono stati trattati i temi connessi alla incidentalità stradale, partendo dalla percezione del rischio e passando alla distrazione alla guida, all’utilizzo dei telefonini, alla visibilità, ai comportamenti sbagliati, alla velocità, ai sistemi di protezione e alle alterazioni alla guida dovute all’assunzione di alcool. Le attività formative sul tema proseguiranno anche nei prossimi mesi.

