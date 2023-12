Sistema bibliotecario vibonese, approvati tutti i bilanci mancanti e cristallizzati i debiti

Interno del Sistema bibliotecario vibonese

Il Comitato di gestione dei sindaci ha approvato – a seguito di parere tecnico rilasciato dalla Direttrice e dal Revisore dei Conti – i rendiconti mancanti del Sistema bibliotecario vibonese, ovvero i Bilanci consuntivi del 2020, 2021 e 2022, oltre alla ricognizione debitoria e creditoria dell’ente culturale. L’Assemblea ha quindi proceduto alla ricognizione e quantificazione della situazione debitoria dell’Ente, pari a circa 686 mila euro e alla ricognizione e quantificazione della situazione creditoria pari ad euro 148 mila circa, con un evidente squilibrio che inevitabilmente comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente. Si è preso dunque atto delle numerose pendenze a cui l’Ente non ha fatto fronte negli anni, derivanti da prestazioni professionali, forniture, servizi, tributi, Festival Leggere&Scrivere 2021, al fine di consentire di poter successivamente assumere le consequenziali determinazioni previste per legge. Determinazioni che certamente dovranno essere sia di natura tecnica che politica. E’ stato inoltre approvato un protocollo d’intesa con Epli Calabria per incentivare la nascita di nuove biblioteche sui territori in cui non sono ancora presenti attraverso la concessione in comodato gratuito dei volumi appartenenti al patrimonio del Sistema bibliotecario.

Per quanto attiene all’approvazione dei rendiconti, considerata la situazione complessa sotto il profilo amministrativo e finanziario in cui versa il Sistema e che, suo malgrado, ha ereditato l’attuale presidente Signoretta, i punti approvati rappresentano una “svolta” per l’ente in quanto consentono di rimettersi in carreggiata e avere le carte in regola per poter nuovamente intercettare i finanziamenti finalizzati alla realizzazione di eventi e iniziative. Dal suo insediamento ad oggi, il presidente del Sistema bibliotecario, Fabio Signoretta, non ha mancato l’impegno di restituire all’Ente la valorizzazione e la promozione che merita, e in una recente intervista alla nostra testata giornalistica aveva dichiarato : “Abbiamo lavorato quotidianamente e senza alcuna sosta per dotare il Sistema Bibliotecario di quegli strumenti necessari per giungere alla definizione della situazione debitoria complessiva. Si è quindi proceduto, per la prima volta, alla nomina di un revisore dei conti; si è ridata una direttrice al polo; sono stati approvati quei regolamenti, su tutti quello di contabilità, che erano propedeutici all’approvazione dei bilanci; infine, sono stati incontrati numerosi debitori e creditori per ricostruire le situazioni pendenti”. In effetti, alle dichiarazioni del sindaco di Jonadi hanno fatto seguito i fatti: approvati tutti i Bilanci mancanti e cristallizzati i debiti.

