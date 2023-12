Vibo, l’Ats punta all’attivazione di un partenariato per realizzare percorsi di inclusione

Il percorso di inclusione sociale consiste in un intervento innovativo di natura socio-assistenziale, volto all’inserimento sociale di soggetti fragili. Un’azione che viene perseguita anche dall’Ats mediante la valorizzazione di processi di responsabilizzazione e autodeterminazione delle persone fragili – attraverso il supporto di professionisti del settore – e realizzata attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti lavorativi e di servizio. Il Comune di Vibo Valentia, in qualità di Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Vibo Valentia e titolare delle funzioni amministrative in materia di interventi sociali svolti a livello locale, ha riaperto i termini per la presentazione di proposte di co-progettazione a valere sulla Manifestazione di interesse per l’attivazione di un partenariato finalizzato alla realizzazione di percorsi di inclusione socio lavorativi delle persone con disabilità. La manifestazione è rivolta a a Enti pubblici ed Enti del Terzo Settore. L’Avviso era già stato diramato dal Comune di Vibo lo scorso mese di novembre, ma nessuno ha mostrato interesse a partecipare, tant’é che alla data del 23 novembre non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione alla Manifestazione di interesse in questione, motivo per il quale l’ente ha riaperto i termini di partecipazione.

