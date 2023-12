Vibo, si va verso la proroga del contratto per 17 assistenti sociali dell’Ambito territoriale

In attesa della predisposizione del bando, per gli assistenti sociali, educatori e psicologi presenti nell’Ambito territoriale si procede in direzione della proroga del contratto. La decisione è stata presa al termine di una riunione svoltasi nella sala consiliare del Comune di Vibo Valentia, introdotta dal primo cittadino Maria Limardo, tra i sindaci dei 15 Comuni ricadenti nell’organismo e che erano stati chiamati a decidere se destinare il fondo di solidarietà all’Ambito territoriale, ossia fondi ministeriali dedicati che ammontano complessivamente a 400mila euro ed, eventualmente, rinunciare a questo finanziamento in favore del Distretto sociale. La maggioranza degli amministratori ha dato il proprio assenso, mentre alcuni sindaci hanno voluto approfondire meglio la questione e, considerata l’urgenza dettata dalla situazione in cui versano i professionisti l’Ats, ha deciso di procedere ugualmente. Tuttavia, le risorse disponibili saranno inferiori, vista l’assenza dei Comuni di Filadelfia e Ionadi che hanno annunciato di voler assumere le figure in questione in proprio, nonché Francica che rinuncia al fondo solo nel caso in cui l’Ambito si impegni contestualmente a provvedere con i fondi che ha a disposizione per l’assistenza all’autonomia dei bambini disabili a scuola. Una soluzione, quest’ultima, ritenuta non percorribile poiché le somme sono vincolate. In ogni caso, l’intenzione dell’Ambito territoriale è quella di procedere con la proroga dei contratti.

I Comuni che hanno dato disponibilità a rinunciare al fondo di solidarietà a favore dell’Ats, con relative somme, sono: Vibo Valentia (ente capofila, 224mila euro), Stefanaconi (9.600 euro), Mileto (34mila euro), San Costantino (9.200 euro), Filogaso (5.600 euro), Monterosso (7.700 euro), Polia (4.500 euro), Maierato (8.700 euro), Sant’Onofrio (13mila euro), Pizzo (52mila euro), per un totale di 368mila euro. Non hanno dato disponibilità, invece, per ora, i Comuni di Jonadi (16mila euro), Filadelfia (28mila euro) e Francica (6.900 euro). Le figure professionali che attendono la proroga del contratto svolgono una importante attività di vicinanza, supporto, sostegno e molto altro ancora alle persone bisognose. Tra le altre cose, tali professionisti svolgono diverse attività come ad esempio: indagini socio-familiari su segnalazione della Questura o su richiesta della Procura; incarichi da parte del Tribunale per i minorenni e del Tribunale ordinario; affidamenti di minori ai servizi sociali, incontri protetti, percorsi di sostegno alla genitorialità e di adozione, misure di sostegno per il contrasto alla povertà, progetti utili alla collettività, “Progetti di Vita” per le persone disabili e progetti specifici previsti dal Pnrr.

