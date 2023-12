Congedo mestruale per le dipendenti del Sbv, Papillo: «Notizia da sostenere e promuovere»

“La decisione del Sistema Bibliotecario Vibonese di istituire il congedo benessere nel periodo mestruale alle donne in servizio presso l’ente, è una notizia di grande rilevanza sociale da sostenere, supportare e promuovere”. Così Vitaliano Papillo, segretario provinciale Cisal, ex sindaco di Gerocarne, nonché presidente del Gal – Terre Vibonesi. “Tale riconoscimento – aggiunge – contribuisce a consolidare il percorso verso una parità di genere piena e sostanziale nell’ambito professionale, dimostrando, al contempo, un impegno nei confronti del benessere dei dipendenti, che fa del Sbv il primo ente pubblico in Italia a introdurre una clausola contrattuale di questo tipo senza la necessità di presentare alcun certificato medico e senza computarlo quale malattia. Si tratta infatti di un permesso con diritto alla retribuzione piena al 100% pari a un giorno mensile per un totale di dodici annuali, in aggiunta a quelli previsti dal Contratto nazionale di lavoro. È opportuno cogliere tali segnali di sensibilità: molte donne affrontano disagi fisici durante questo specifico periodo, e, iniziative positive come quella adottata dal Sistema bibliotecario vibonese, possono concretamente contribuire a sviluppare una coscienza collettiva più attenta alla condizione femminile, fungendo da stimolo per l’evoluzione della legislazione in materia”.

