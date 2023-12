“Banna il bullo”, bilancio positivo per l’evento sociale voluto da “Vibo Marina c’è”

Bilancio positivo per l’iniziativa di “Vibo Marina c’è”, tenutasi nei locali della parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pompei nel ricordo di monsignor Saverio Di Bella. “Banna il bullo” si è concentrato sul tema del bullismo e amore verso il territorio grazie alla presenza della psicologa e psicoterapeuta Fiorella Migliarese. Il presidente Fiorillo si è rivolto ai bambini: «Cercate di volervi sempre bene e se qualcuno fa il prepotente o cerca di fare del male ad altri in diversi modi, sia con le azioni sia con le parole, difendetelo. Come associati di “Vibo Marina C’è” desideriamo farvi trascorrere giornate di divertimento ma soprattutto farvi comprendere l’importanza del rispetto per l’ambiente, dello stare insieme praticando sport, dell’amare il paese e sentirvi parte integrante, dell’amore gratuito verso i più bisognosi». L’appuntamento si è svolto nel ricordo di monsignori Di Bella, scomparso cinque mesi fa. In diciotto mesi, il sodalizio è cresciuto «oggi siamo una realtà riconosciuta ben oltre i confini provinciali e regionali. Siamo orgogliosi di essere un punto di riferimento per i più fragili», ha ricordato Fiorillo sottolineando il lavoro dei volontari dell’associazione e il loro instancabile sostegno. Ringraziamenti sono giunti anche all’indirizzo del sodalizio “Schola Italica” e del responsabile Antonio Palamara, sezione Gioia Tauro «per aver dato fiducia al nostro gruppo facendo una donazione di generi alimentari. Quest’ultimi sono stati consegnati alla parrocchia di Vibo Marina e posti a disposizione di don Enzo Varone che distribuirà ai più bisognosi». “Vibo Marina c’è”, poi, ha aperto le porte ad altri sodalizi o quanti desiderano sostenere le persone più fragili.

Presente all’appuntamento, il top manager della “Baker Hughes” Maria Francesca Marino, «persona attenta e vicina al sociale, ha evidenziato il presidente. La professionista ha poi fatto eco: «Abbiamo gli stessi valori. Anche in azienda il senso dell’appartenenza è fondamentale. Il vostro slogan “Insieme si vince” è anche il nostro perché da soli non ci può essere sviluppo aziendale o territoriale». Il sodalizio ha ringraziato con delle targhette ricordo “premio fedeltà” le diverse associazioni ambientaliste – Wwf di Vibo Valentia “Vallata dello Stilaro” e “Amore randagio” Odv di Vibo Valentia per il loro impegno nell’ambiente, la “Boys Marinate” e la Lory Volley Pizzo per il loro impegno nel territorio nelle diverse attività sportive. Altri riconoscimenti sono andati a Domenico Cirianni della pasticceria Mimosa «ormai noto a tutti il suo contributo nel territorio con la sua presenza in diversi eventi per far divertire i bambini». Una targa benvenuto è stata donata a monsignor Varone. Durante l’iniziativa è stata ricordata la figura di monsignor Di Bella con un ricordo dato alle sorelle.

Diversi gli spettacoli promossi con la collaborazione dell’agenzia “Magibu” il conduttore Gigi de Angelis, cantante e ballerina Manuela Raffone e il cabarettista Domenico Bottone. Performance di magia con Massimo Cappuccio e Ahura La Regina delle Bolle. E poi ancora il laboratorio creativo delle piantine organizzato dall’agenzia Magibu e piccoli pasticceri sotto l’albero “cake chef ” con Domenico Cirianni (pasticceria “La Mimosa”) e Francesca Notarianni (Sala feste per bambini “Blooms) con una grande partecipazione dei bambini. La dottoressa Migliarese insieme a “Scout Vibo Marina1” con una interpretazione teatrale ha fatto capire ai bambini la tematica del Bullismo. Emozionante l’arrivo di Babbo Natale. Ad arricchire l’appuntamento, la presenza dell’azione cattolica e della Proloco di Vibo Marina che ha offerto ai piccoli partecipanti zucchero filato. Ringraziamenti finali all’indirizzo degli sponsor e delle associazioni Polservice Srl, Protezione civile Pizzo, Croce rossa italiana Comitato di Vibo Valentia, associazione “Le Stelle “Onulus ambulanza”. Tra i presenti, la dottoressa Fusca e l’infermiera Mary Pallavicini.

