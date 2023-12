Vibo, celebrazione eucaristica interforze per la preparazione al Natale

In preparazione al Santo Natale il vescovo di Mileto, Nicotera e Tropea, Mons. Attilio Nostro, nella giornata di ieri, alla presenza del prefetto di Vibo Valentia, Paolo Giovanni Grieco e numerose altre Autorità civili e

militari, ha officiato a Mileto, nella suggestiva cornice offerta dalla Basilica Cattedrale di Santa Maria Assunta,

una celebrazione eucaristica a beneficio delle Forze Armate, di Polizia e degli altri Corpi dello Stato operanti nel

territorio vibonese. Significativo, per tutte le istituzioni presenti, un passaggio dell’omelia del vescovo che, soffermandosi sulla figura di Giuseppe, ha presentato la similitudine con gli uomini che operano al servizio dello Stato prendendosi cura della collettività, come farebbe un padre con i propri figli. Alla celebrazione religiosa hanno preso parte, tra altri presbiteri della diocesi, i cappellani militari dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Come da tradizione, al termine della celebrazione è stata letta la “Preghiera per la Patria”. La cerimonia religiosa è stata allietata dal gruppo vocale del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diretto dagli allievi del Maestro Gianfranco Cambareri.

