Natale con i supereroi per i bimbi dell’ospedale Jazzolino di Vibo

A volte basta poco per fare del bene e donare momenti di serenità e un barlume speranza anche a chi, in questo periodo di festività natalizie, si ritrova costretto a stare lontano dai propri cari e a fare i conti con la malattia e con la caducità e precarietà della vita. Di tutto questo sembra essere ben consapevole l’“Associazione Valentia”, che, in collaborazione con il centro commerciale Vibo Center e la compagnia di animazione “Mamma Che Festa”, questa mattina ha portato a compimento una bella iniziativa solidale a favore dei bambini ricoverati presso il reparto di Pediatria dell’ospedale Jazzolino. Si è trattato, nello specifico, di una visita a sorpresa “speciale”, dove a farla da padroni sono stati giocattoli e altri regali consegnati ai piccoli e alle piccole pazienti da alcuni dei loro eroi dei fumetti e dei cartoni animati preferiti. Tra questi, Super Mario, Batman e Spiderman, il mitico Uomo Ragno.

Grande l’emozione e palpabile la gioia dei bambini nel momento in cui hanno avuto la possibilità di incontrarli e di interloquire con loro. «Questi personaggi interpretati da “Mamma che Festa” – sottolinea al riguardo il presidente dell’associazione “Valentia” Antony Lo Bianco – hanno regalato momenti di pura felicità ai piccoli, dimostrando come la solidarietà possa assumere le forme più creative e affettuose. Un ringraziamento al Toys Center e a tutti coloro i quali hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Non possiamo fare grandi cose nella vita, ma possiamo fare piccole cose con grande amore. Riteniamo – aggiunge – che gesti come questi siano importanti anche per far capire la necessità di sostenere e prendersi cura dei più vulnerabili della nostra società, ancor di più se in tenera età. Inoltre, possono contribuire a rafforzare il tessuto sociale e a dimostrare che unendo le forze si può fare la differenza e aiutare chi ne ha più bisogno. Un ringraziamento sentito per il suo supporto e la sua collaborazione – conclude – voglio esprimere anche al direttore di Pediatria e neonatologia, Salvatore Braghó».

