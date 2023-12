Serra, successo per l’Aperì Christmas promosso dall’associazione “Condivisioni”

Creare uno spazio di serenità condivisa, di unione, di festa, senza nessun tipo di distinzione o divisione e, anzi, facilitare quella sinergia che fa bene alla comunità. È stato questo lo scopo dell’Aperì Christmas, l’evento organizzato dall’associazione “Condivisioni”, già ideatrice del “Serreinfestival”. “Tanti i cittadini che sono giunti in piazza Monsignor Barillari per trascorrere qualche momento di spensieratezza, per brindare e dare sfogo al divertimento. Tra degustazione di focacce, torroncini e gradevole musica, la serata è scivolata via veloce tra sorrisi, scambi di auguri e piacevoli dialoghi. Centrato, dunque, l’obiettivo di trascorrere qualche ora insieme, – ha fatto sapere l’associazione – lasciando fuori le differenziazioni della politica e mettendo al centro la socialità. Insomma, un clima distensivo, così come dovrebbe sempre essere nel periodo natalizio”. A margine dell’iniziativa i promotori hanno colto l’occasione per ringraziare gli sponsor: “carma__mcm e lk_47″ ,che hanno allietato i presenti con uno splendido spettacolo di musica, “le feste di_teta_e_lulu” per il bellissimo arco natalizio, “shots by malibu” per la continua e perfetta collaborazione, “crivu panificio”, “Monardo dolciaria” e “sc distribuzione srl” per la degustazione di prodotti, il Comune di Serra San Bruno per il patrocinio gratuito, ” Studio Calabretta”, “Soluzioni decorative Staltari”, “Dott. Scarfone Domenico Commercialista”, “La Cascina del Monastero”, “Coop Sea”, “Ditta boschiva Vallelonga”, “Farmacia Fabrizio”, “Serfunghi di Luigi Calabretta”, ” Sweet Grace by Grande Puffo”, “Radio Serra” e “Fiorindo Dolci”.

