Presepe vivente Sorianello: teatro a cielo aperto per raccontare le scene della Natività – Video

Un teatro a cielo aperto per raccontare le scene della Natività, uno spettacolo suggestivo che dà vita alle caratteristiche vie con figuranti che si mettono all’opera proprio come i calzolai e i tessitori di un tempo. Sorianello fa così da sfondo a scene di vita quotidiana che hanno come protagonisti pastori e animali, artigiani e contadini che animeranno i suggestivi angoli del piccolo centro arroccato ai piedi delle Serre vibonesi. La Pro Loco, unitamente all’amministrazione comunale e alla parrocchia di Sorianello, anche quest’anno dà, dunque, vita alla suggestiva manifestazione del Presepe vivente nel rione Pila del caratteristico borgo amministrato da Sergio Cannatelli. “Il Presepe vivente a Sorianello – spiega il presidente della Pro Loco, Francesca Muller – nasce nel 2016 dal progetto della Pro Loco di far rivivere gli antichi mestieri. Incoraggiati dalla posizione geografica del paese che lo vede, già da lunghe distanze, come un mucchio di case arroccate su una collina, molto simile ai noti presepi della tradizione. Ogni anno si cerca di riscoprire qualche angolo nuovo e qualche mestiere ormai dimenticato. La magia del presepe si manifesta nel vedere le persone, in particolare quelle del rione interessato, mettere a disposizione quando possibile le loro energie per rivalorizzare il nostro passato. All’interno si può godere dei profumi e dei sapori delle zeppole e dei legumi cotti al braciere, assistere alla lavorazione del latte, del legno, del ferro, si possono ascoltare le nenie antiche degli zampognari, che ci immergono in un’atmosfera di serenità, e ci preparano alla magia della Natività. Il rione interessato quest’anno è quello più antico e meno abitato e dalle sue rughe si può ammirare a lungo raggio diversi paesi del Vibonese e nn solo”. La manifestazione avrà inizio alle ore 17:30 di venerdì 29 dicembre 2023 “con partenza dalla chiesa di Santa Maria del Soccorso e terminerà sempre nella stessa zona della partenza. Considerati gli spazi occupati dalla manifestazione – conclude la Pro Loco – si consiglia di parcheggiare in piazza Torre, seguendo le indicazioni che si trovano sulla statale oppure nelle traverse laterali. Del personale sarà a disposizione per dare indicazioni. L’evento sarà anche arricchito dalla partecipazione degli artisti di strada ed altre attrazioni natalizie”.

