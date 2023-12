I 50 anni di storia del Gruppo Folk Città di Vibo Valentia – Video

width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen">

Il Gruppo Folk Città di Vibo Valentia ha celebrato i 50 anni di attività con una corale che si è svolta nel Duomo di San Leoluca alla presenza oltre che del parroco don Pasquale Rosano, del Vescovo Attilio Nostro. Numerosi i fedeli presenti che hanno potuto assistere ai canti e ai balli popolari del sodalizio nato nel lontano 1973, e che proprio quest’anno festeggia il mezzo secolo di vita. In particolare è stata messa in scena l’opera scritta da Sharo Gambino, noto poeta di Serra San Bruno, dal titolo “Calabria Canta e piange”. Nel corso della serata realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale sono stati intonati canti della tradizione popolare natalizia vibonese: “Allestiti i cari ed amici”, “Signuri”, “Sull’altalen nci sale”, “ A li pedi di la Madonna”, “U misteru di Natali”, “ Supra li trizzi toi”, “L’emigrante” e “la Madonnuzza”. Per l’occasione era presente tutto il direttivo del Gruppo Folk, dal presidente Ugo Bellantoni, al segretario Michele Putrino, Pina Ventrice, Carolina Bellantoni, Carla Putrino, Franca Chiarella, Franco Pitaro e Vincenzo Ruffa. Ad assistere allo spettacolo di Natale anche il consigliere regionale Michele Comito, gli assessori Giusi Fanelli e Carmen Corrado, e il presidente del consiglio comunale Rino Putrino nelle vesti di accompagnatore musicale del gruppo Folk che torna ad esibirsi dopo un lungo periodo di stop causato dal Covid. Alla fine del concerto, sulle note di “Tu scendi dalle stelle”, l’abbraccio coinvolgente di tutti i fedeli.

