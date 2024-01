La sezione Ancri di Vibo Valentia ricorda il 227° anniversario della nascita della Bandiera Italiana

La Sezione ANCRI di Vibo Valentia, l’Associazione degli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana, in occasione della ricorrenza del 227° Anniversario della nascita della Bandiera Italiana fa propria la richiesta del patriota Mameli. In un comunicato stampa Gaetano Paduano, Consigliere Nazionale, Referente per la Calabria e Presidente della Sezione Territoriale di Vibo Valentia esorta gli italiani a «lasciare da parte ogni divergenza di opinione politica, di appartenenza, di fede, di ideologia, di razza e di quant’altro di diviso ci possa essere in una società multietnica e di varia estrazione sociale per unirsi sotto il garrire della nostra Bandiera, sotto quel Tricolore che sa destare solo sentimenti positivi e di solidarietà, così come la Costituzione già ricordata il 27 dicembre scorso e l’Inno di Mameli, appunto, che quest’anno è il protagonista del Calendario ANCRI regionale». «Questi valori sono da coltivare e diffondere – prosegue il presidente e rappresentante regionale e nazionale Paduano – soprattutto nei giovani, perché rappresentano la società del futuro e dall’attaccamento a questi

valori dipende la Libertà dei popoli. Noi come ANCRI, orgogliosamente, crediamo fermamente in questi valori ed ogni giorno ci prodighiamo affinché possano affermarsi sempre più radicandosi nel corredo genetico di ogni italiano». A tale proposito il Presidente Paduano ha anticipato l’intenzione di chiedere ai Dirigenti Scolastici vibonesi l’autorizzazione di recarsi, assieme ad alcuni Soci ANCRI, nelle scuole per incontrare i giovani studenti ed illustrare loro la storia della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera.