Rivede la luce Porto Santa Venere, il Consiglio comunale di Vibo approva il ripristino del nome

È stata una decisione presa all’unanimità dei votanti. Sull’ordine del giorno presentato dai due consiglieri Lombardo (FI) e Pisani (M5S) l’assemblea di Palazzo Razza si è trovata concorde nel riconoscere la validità delle argomentazioni addotte a favore del ripristino dell’antico toponimo di Porto Santa Venere per la frazione costiera del Comune di Vibo Valentia. Ancora da definire l’iter che sarà seguito per rendere esecutiva la decisione presa dal Consiglio Comunale, ma ormai non vi sono più dubbi che l’indicazione espressa dal civico consesso costituisce un sufficiente viatico per arrivare alla delibera definitiva, che dovrà essere adottata o dalla Giunta in carica o da quella che verrà formata dopo la prossima consultazione elettorale. I tre candidati alla carica di Sindaco si sono, infatti, pronunciati, in più occasioni, a favore del ripristino del nome di Porto Santa Venere.

«Una giornata storica», ha commentato a caldo Antonio Montesanti, convinto propugnatore del ripristino del toponimo. «Lo annuncio con orgoglio- ha dichiarato lo storico e artista- in primis perché viene dato un senso alla storia e inoltre va sottolineato il valore di un atto politico che ripristina la legalità. L’indicazione espressa dal Consiglio- ha aggiunto- rimarrà per la prossima Giunta, essendo anche ampiamente favorevoli i tre candidati a sindaco appartenenti alle tre aree politiche in lizza. L’iter farà il suo corso e probabilmente sarà indetta anche una forma di consultazione popolare׃.

Soddisfazione per l’esito della votazione è stata espressa anche dalla Pro Loco di Vibo Marina: «La Pro Loco aps-ets ringrazia il presidente del Consiglio Comunale e i consiglieri tutti per questo importante e giusto riconoscimento alla laboriosa comunità costiera. Il ripristino del bel nome di Porto Santa Venere rappresenta il riconoscimento di tutti i valori sociali e culturali ed è un contributo importante per rilanciare il territorio. Porto Santa Venere, nome composto da tre parole importanti e significative: porto- vita, lavoro, apertura- santa- religiosità e tradizioni- Venere – miti ed attrazione– che può dare maggiore personalità ed immagine alla frazione costiera ed all’intero Comune, un ruolo significativo nell’itinerario turistico “Costa degli Dei”».

