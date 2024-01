Decoro urbano a Vibo, il Comune rilancia l’iniziativa “Adotta un’aiuola”

Sponsorizzare gratuitamente la propria attività professionale, il proprio esercizio o la propria azienda, ed al contempo contribuire al miglioramento del decoro urbano della città. È questo lo scopo dell’iniziativa “Adotta un’aiuola”, già avviata da tempo a Vibo Valentia e che oggi l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo vuole rilanciare. È l’assessore con delega al Decoro Urbano, Katia Franzè, ad invitare i cittadini a farsi avanti: «Abbiamo ancora diversi spazi a disposizione – spiega l’assessore – e sarebbe bello che chiunque volesse promuoversi lo possa fare chiedendo l’adozione di una delle tante aiuole che hanno bisogno di cura e che, se ben manutenute, rappresentano un sicuro ritorno in termini di immagine. Come amministrazione stiamo investendo molto non solo nella cura del verde, ma anche in un lavoro di sensibilizzazione che possa dare i suoi frutti, dimostrando fattivamente, alle future generazioni, che il cambiamento nasce da ognuno di noi, perché è partendo dalle piccole cose che si possono ottenere grandi risultati. E adottare un’aiuola è un perfetto esempio di collaborazione tra pubblico e privato che non può che avere effetti benefici sul territorio». Molte aiuole sono già state affidate con apposita convenzione tra il Comune e l’affidatario, ma tante altre sono ancora a disposizione di chi voglia decidere di posizionare i propri pannelli pubblicitari col solo obbligo di mantenere in ordine l’aiuola stessa. Ecco l’elenco.

Fioriere nelle isole pedonali Corso Umberto I e Corso Vittorio Emanuele III

Angolo Viale Accademie Vibonesi/Via De Gasperi

Spazio verde Via Pertini/ Via Bitonto

Spazio verde Via Spadolini (Accanto Coop. Agatocle)

Via Spadolini/Via Einaudi – spazio grande verde

Angolo Ss 18 cavalcavia Lacquari

Piazzetta Via del Pioppo

Via Giovanbattista Romei/Viale Accademie Vibonesi

Piazza Terranova

Spartitraffico Via De Gasperi (Piazza San Leoluca/Via Mons. Brindisi)

Aiuola Piazza Morelli

Aiuola Viale Affaccio/Bivio Triparni

Piazza San Leoluca monumento Luigi Razza

Via Senatore Parodi lungo strada

Viale delle Industrie

Via De Gasperi (statua del leone)

Per avanzare richiesta di adozione, maggiori info sul sito del Comune.

