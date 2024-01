Vibo Valentia, iniziati i lavori di ripristino di piazza Michele Morelli

Sono iniziati gli interventi di recupero, pedonalizzazione e allestimento di piazza Michele Morelli a Vibo Valentia. I lavori che rientrano nell’ambito della rigenerazione del centro storico del capoluogo, prevedono il rifacimento di tutto il basolato e il ripristino dei sottoservizi di piazza Morelli che comporterà la totale rimozione dell’asfalto. Il cantiere, che vanta di assistenza archeologica, interessa anche le vie Abate Pignatari, la scesa del Gesù e Luigi Razza dove verranno eseguiti anche gli interventi di ripristino dei sottoservizi. Il totale complessivo investito per gli i suddetti interventi ammonta a circa due milioni di euro e si stima che verranno portati a termine per il mese di novembre 2024. I lavori in questione afferiscono a uno dei tredici progetti che verranno avviati nel territorio comunale. Il Comune di Vibo Valentia, ha infatti ottenuto un finanziamento da 20 milioni di euro nell’ambito dei fondi del Pnrr previsti per la Rigenerazione urbana. «È un risultato storico, – aveva in precedenza commentato il sindaco Maria Limardo – un grande traguardo amministrativo che permetterà importanti investimenti per migliorare la qualità del decoro urbano, dei tessuti sociale e ambientale e per ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado. È un successo che consentirà di cambiare il volto di Vibo e di tutte le sue frazioni. Il futuro della città è appena iniziato, ed è bellissimo».

