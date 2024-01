Da Vibo Marina a Porto Santa Venere: «Nome da cambiare? Improponibile»

«L’idea di modifica del nome da Vibo Marina a Porto Santa Venere è lesiva dell’identità territoriale». Lo sostiene Progetto Valentia che aggiunge: «In più – fa rilevare – la proposta non trova alcun conforto storico, se non in una ricostruzione documentale improbabile». Per il sodalizio occorre chiarire: «Nel marzo del 1927 il consiglio comunale di Monteleone di Calabria ha approvato all’unanimità una delibera dove richiede al re il cambio di nome del Comune in Vibo Valenta e nella stessa delibera si chiarisce che il territorio costiero si chiamerà Vibo Valenta Marina. Non è citato nella delibera né il mutamento del nome di Porto Santa Venere in Vibo Marina né delle altre due frazioni. Ma siccome è deliberato che tutta la zona costiera prenderà il nome di Vibo Valenta Marina va di se che scompaiono sia Porto Santa Venere, sia Bivona sia Porto Salvo. Il regio decreto del dicembre 1927 dice soltanto che il comune cambia nome in Vibo Valentia e non può dire nulla sulle frazioni il cui nome viene deciso dal Consiglio comunale che si era già espresso nel marzo del 1927». A giudizio di Progetto Valentia «l’intera fascia costiera delle frazioni dovrebbe essere denominata Vibo Valenta Marina. Noi -chiosano- auspichiamo che questo improponibile cambiamento di nome si arresti alle proposte di qualche comitato civico zonale e che l’attuale Amministrazione non si faccia irretire da proposte del tutto scollegate con i dati ufficiali».

LEGGI ANCHE: La Giunta di Vibo procede per il ripristino del nome Porto Santa Venere per la frazione marina

Da Porto Santa Venere a Vibo Marina, uno storico documento restituisce la verità sul cambio del nome

Vibo Marina, successo per la decima edizione del “Premio Porto Santa Venere 2023”