Panchina divelta da mesi al porto di Vibo Marina e ancora non rimossa

Potremmo stare seduti di fronte al mare ed emozionarci, senza bisogno di null’altro. Quelli che amano il mare lo amano così, si ha solo bisogno che sia lì, di fronte. Ecco perché sono in molti quelli che vogliono sedersi su una delle tre panchine opportunamente posizionate sulla banchina Fiume del porto di Vibo Marina. Ma ora quelle panchine sono diventate due poiché, da alcuni mesi, i resti di quella che fu una bella panchina in cemento giacciono a terra, frantumati e in stridente contrasto con quanto afferma una scritta posta a pochi passi “Io amo Vibo Marina”. Qualche testimonianza parla di una errata manovra di un automezzo impegnato in lavori in quella zona del porto e che, procedendo a retromarcia, ha impattato con la panchina; altri addebitano l’accaduto ad un atto vandalico. Ma qualunque sia stata la causa, sarebbe opportuno intervenire per la messa in sicurezza e per provvedere al ripristino o alla sostituzione affinché la panchina possa tornare ad essere utilizzata non solo da quanti amano sedersi per ammirare il mare ma anche dai turisti che nella stagione estiva sostano in attesa delle imbarcazioni per le isole Eolie. L’installazione dell’impianto di videosorveglianza di recente deliberata dall’Autorità Portuale servirà, in futuro, ad eliminare o quantomeno a ridurre il ripetersi di episodi del genere.

LEGGI ANCHE: Lavori in corso al sottopasso di Vibo Marina: «Ad aprile l’opera sarà completata – Video

Ripristino del nome Porto Santa Venere, Montesanti: «Ecco la copia del decreto regio del 1927»

Torna la rassegna culturale “Un libro al mese”: primo evento a Vibo Marina