Lavori in corso al sottopasso di Vibo Marina: «Ad aprile l’opera sarà completata – Video

Presto una delle eterne incompiute del Vibonese potrebbe vedere la luce. Si tratta del sottopasso di Vibo Marina, opera attesa dal 2012 e mai entrata in funzione. Nei giorni scorsi sono state posizionate le vasche di raccolta delle acque per poi procedere al collegamento tra la grata e la vasca di prima pioggia, come conferma Franco Fusca, assistente del cantiere della ditta Sca Costruzioni srl che assicura: «Mancano tre mesi e mezzo per completare l’intero lavoro. Siamo a buon punto». Il progetto costato finora due milioni e mezzo di euro, «servirà a decongestionare il traffico e creare – scrive entusiasta il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo, in un post su Facebook – un’altra via di uscita dal centro».

Un rione ribattezzato “la piccola Venezia”, per l’acqua stagnante che ad ogni pioggia si formava. «Problema risolto», promette il responsabile, che aggiunge: «Stiamo completando l’impianto di pubblica illuminazione e a fine febbraio apriremo la via principale, mentre a fine aprile e salvo intoppi – conclude – l’opera sarà pronta».

