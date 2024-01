Innovazione alla Neurochirurgia di Cosenza, il braccio robotico protagonista di Dentro la Notizia

La trasmissione di approfondimento giornalistico sarà in collegamento con l'ospedale Annunziata per capire come funzionerà e quali benefici porterà questo nuovo strumento. Appuntamento alle 14.30

Importante innovazione all’ospedale Annunziata di Cosenza: oggi la presentazione ufficiale del braccio robotico per la neurochirurgia. Il nuovo strumento è stato acquistato con i fondi Pnrr assieme a un apparato di imaging intraoperatorio 2D/3D e sarà utilizzato sia per la chirurgia spinale che per quella celebrale. Dentro la notizia cercherà di capire e spiegare come funzionerà: lo farà in collegamento con Cosenza, dove sarà presente il nostro inviato Salvatore Bruno, attraverso le interviste al direttore della Uoc di Neurochirurgia Salvatore Aiello, al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera Vitaliano De Salazar e al direttore della Uoc di Nefrologia Gianluigi Zaza. Collegato con lo studio anche il rettore dell’Unical Nicola Leone. La trasmissione di approfondimento giornalistico curata dalla redazione di LaC News24 e condotta da Pier Paolo Cambareri andrà in onda come tutti i giorni alle 14. 30 su LaC Tv subito dopo il tg.

