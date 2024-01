Stefanaconi: deceduto l’ex sindaco e sindacalista dello Snals

E’ deceduto nel Policlinico universitario di Germaneto Saverio Franzè, 76 anni, ex sindaco di Stefanaconi nonché segretario provinciale del sindacato Snals-Confsal di Vibo Valentia. Da circa un mese versava in gravi condizioni ed era ricoverato in terapia intensiva stamane è spirato in ospedale a Catanzaro. Saverio Franzè era stato eletto primo cittadino di Stefanaconi il 27 maggio 2007 con una lista civica che ha ottenuto il 40,8% dei consensi ed era rimasto sindaco sino alla scadenza naturale del mandato (7 maggio 2012). Era conosciuto anche per il suo impegno nel mondo della scuola. La camera ardente sarà allestita nella sala consiliare del Comune di Stefanaconi, mentre i funerali si terranno domani pomeriggio a Stefanaconi.

