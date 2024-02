Perfidia: Antonella Grippo intervista il procuratore di Vibo

Sarà il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, il protagonista della nuova puntata di Perfidia. Questa sera alle ore 21:00 su LaC Tv (canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e sul canale 820 di Sky) la conduttrice ed ideatrice del programma Antonella Grippo intervista infatti Camillo Falvo, che dal dicembre del 2019 è alla guida della Procura di Vibo Valentia dopo essere stato negli anni precedenti sostituto procuratore alla Dda di Catanzaro coordinando importanti inchieste contro la ‘ndrangheta del Vibonese (dalle operazioni “Costa Pulita” a Stammer sino a Rinascita Scott per citare le principali). Un’intervista a 360 gradi per parlare dei problemi della giustizia a Vibo Valentia, per fare un bilancio sulle attività sinora condotte nel contrasto alla criminalità e per il ripristino della legalità, ma anche per far comprendere l’operato della Procura ad un’opinione pubblica in cerca di verità e giustizia su molteplici casi.