La Guardia di finanza incontra gli studenti dell’istituto Nautico di Pizzo

Nei giorni scorsi si sono tenuti una serie di incontri tra gli studenti delle quinte classi dell’Istituto Nautico e le Fiamme gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia. A fare gli onori di casa il Comandante provinciale di Vibo Valentia, colonnello Massimo Ghibaudo e il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale, tenente colonnello Alberto Lippolis, i quali hanno illustrato, ad alunni e docenti, le peculiarità del Corpo della Guardia di finanza e il costante impegno dei finanzieri a tutela della legalità economico-finanziaria. Entrambi, inoltre, hanno voluto salutare i ragazzi, augurando loro ogni soddisfazione per il futuro, invitandoli a continuare nella crescita professionale utile a realizzare tutte le loro ambizioni. Il programma delle visite ha previsto una breve illustrazione a cura degli Ufficiali della Stazione navale e della sezione aerea di Lamezia Terme, sulle attività della Guardia di finanza con le varie componenti di specialità con particolare riferimento al Comparto Aeronavale e alle funzioni di unica forza di polizia in mare. Sono state

presentate, altresì le varie opportunità lavorative offerte dalla Guardia di finanza e le modalità di partecipazione agli annuali concorsi pubblici banditi per accedere alla carriera in questo speciale corpo di polizia alle dipendenze dirette del Ministero dell’economia e delle finanze, nonché le successive fasi di formazione, addestramento e specializzazione presso l’Accademia e gli altri Istituti di Istruzione del Corpo.

Le attività hanno riguardato, inoltre, visite a bordo delle unità navali presenti alla sede di Vibo Marina e alle

strutture del polo tecnico-logistico della Stazione navale, dove i ragazzi hanno potuto apprezzare dal vivo le

quotidiane attività degli uomini e le donne del servizio aeronavale della Guardia di finanza. Gli alunni hanno mostrato grande interesse partecipando con entusiasmo e curiosità alle attività. I docenti, ringraziando per l’esperienza vissuta e per il vivo interesse suscitato nei ragazzi, hanno auspicato di poterla ripetere con appuntamenti periodici nel corso di tutto l’anno scolastico anche a favore delle altre classi

del triennio formativo. Gli incontri tra alunni e finanzieri permettono di coinvolgere le giovani generazioni nella cultura della sicurezza e della legalità, ponendosi quale importante momento di crescita nel percorso educativo scolastico, oltre a fornire loro un valido momento di orientamento per le scelte lavorative-scolastiche che, da qui a breve, dovranno intraprendere.

