Bivona, giovane a spasso con il cane aggredita da un branco di randagi

Brutta disavventura a Bivona per una signora del luogo. La donna, uscita con il suo cagnolino per una passeggiata sul lungomare della frazione costiera, si è vista improvvisamente circondata e assalita da cinque cani randagi di grossa taglia. Gli animali si sono avventati contro la signora e il suo barboncino bianco, il quale ha subìto vistose lesioni in tutto il corpo mentre la signora, grazie alla sua prontezza di spirito, si è munita di un bastone riuscendo a tenere a bada i feroci cani e cavandosela con diversi strappi ai pantaloni. Appena riavutasi dalla paura, la donna ha subito allertato le forze dell’ordine che hanno confermato di aver ricevuto altre chiamate che segnalavano la presenza e la pericolosità di un branco di cani non proprio mansueti. «Ho provveduto a sporgere denuncia- ha dichiarato la donna- affinché vengano presi provvedimenti dalle autorità competenti per evitare il ripetersi di episodi come quello capitato a me e al mio cagnolino». La vicenda si è chiusa con tanta paura per la giovane ma con brutte conseguenze per il suo barboncino, che ha dovuto ricorrere alle cure di un veterinario. Il randagismo rimane purtroppo un problema che persiste in diverse zone del territorio comunale e che costituisce un pericolo per la sicurezza delle persone.

