Lotta al randagismo, l’Asp Vibo dona un’ambulanza dismessa all’associazione “Argo”

Cani randagi, immagine da pixabay

Un’ambulanza dismessa per l’associazione “Argo”, attiva a Vibo Valentia. A donarla, l’Azienda sanitaria, ufficializzando il passaggio con una delibera a firma del commissario Antonio Battistini. Il sodalizio, diretto da Fabio Seminara, in epilogo alla manifestazione di interesse indetta dal Dipartimento, è stato dichiarato idoneo a «fornire servizi di trasporto connessi all’attività di contrasto al fenomeno del randagismo non ricompresi nella vigente convenzione in materia di accalappiamento cani». Il mezzo verrà riconvertito per il trasporto degli animali.

La sede dell’Asp di Vibo Valentia

Tanta la soddisfazione in casa “Argo”: «Quando abbiamo saputo che sarebbero arrivate in Calabria nuove ambulanze – spiega la vice presidente Marika Barreca – eravamo sicuri che qualcuna delle vecchie venisse dismessa. Abbiamo fatto così richiesta al Asp per poterne averne una anziché demolirla. Ebbene, finalmente, dopo mesi eccola qui. Ieri abbiamo effettuato anche il passaggio di proprietà, ora procederemo a qualche sistemazione e all’allestimento. Entro un paio di settimane – assicura – sarà attiva sul territorio vibonese l’ambulanza veterinaria dell’associazione “Argo”». I membri del sodalizio ringraziano, «il commissario Battistini, tutti i responsabili che hanno espresso parere positivo e soprattutto il dottore veterinario Domenico LaTessa vice dipartimento Sanità animale, il responsabile ambulanza Baldo, e la consigliera comunale Paola Cataudella». L’ambulanza sarà uno strumento in più a disposizione dell’associazione, attivissima nel comprensorio grazie a numerose attività volontarie atte a contrastare l’abbandono di animali d’affezione. In queste ultime settimane, inoltre, è stato avviato il recupero di branchi sfuggiti ai tradizionali metodi di cattura (recinti, gabbie), attraverso l’uso della telenarcosi, ovvero anestesia a distanza. Un risultato frutto della sinergia tra più enti, tra cui l’Argo, l’Asp, il Comune, ditta Athena e Polizia locale.

LEGGI ANCHE: Lotta al randagismo, a Vibo partite le attività di recupero dei branchi

Trasporto animali feriti, l’associazione Argo di Vibo: «Il servizio “diurno” non basta»

Vibo, al via i lavori al canile comunale. L’associazione Argo: «Si avvera un sogno»

Randagismo a Vibo Valentia, Paola Cataudella: «Cosa aspetta l’Asp ad intervenire? »