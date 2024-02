Trasporto animali feriti, l’associazione Argo di Vibo: «Il servizio “diurno” non basta»

Il trasporto di animali feriti al centro dell’intervento dell’associazione “Argo”, attiva nel territorio di Vibo Valentia: «Ormai da due mesi – spiega il sodalizio- sono in atto due convezioni con due cliniche da parte del servizio veterinario Asp area A per poter trasferire animali h24 in caso di necessità e per poterne salvare la vita. Tuttavia le cliniche sono site fuori provincia e il servizio di cattura con cui esiste una convenzione non opera fuori Vibo». In tutto questo, nonostante l’Asp abbia diramato una manifestazione avente come oggetto l’affidamento dei servizi di trasporto connessi al contrasto al fenomeno del randagismo prevedendo un rimborso spese a chi fosse interessato a garantire il servizio «ad oggi ci troviamo ad un punto morto». Così i cani vengono trasportati dall’Asp in orari diurni (8/14) e fino al venerdì. In caso di emergenze fuori orario a farsi carico sono le associazioni e i cittadini. L’ultimo episodio, ricorda l’associazione, risale a lunedì scorso: «È toccato al sindaco di Filogaso farsi carico di un cane e correre a Catanzaro per permettergli una possibilità di vita». Nella giornata di domenica, poi, un ulteriore episodio: «Se non fosse stato per un privato, alcuni cuccioli non avrebbero potuto raggiungere la struttura. In tutto questo – rimarcano- chi ricopre un ruolo di responsabilità è rimasto irreperibile lasciando volontari e cittadini il compito di trovare soluzioni».

LEGGI ANCHE: Vibo, al via i lavori al canile comunale. L’associazione Argo: «Si avvera un sogno»

Abbandoni e randagismo a Vibo, l’associazione Argo: «Servono più controlli e sterilizzazioni»

Randagismo a Vibo, manifestazione d’interesse dell’Asp per i servizi di trasporto secondari