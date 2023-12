Vibo, al via i lavori al canile comunale. L’associazione Argo: «Si avvera un sogno»

Nei giorni scorsi sono stati affidati i lavori di ristrutturazione e ampliamento del canile municipale. Si tratta di interventi attesi da anni che miglioreranno la struttura rendendola più funzionale. Al contempo permetteranno agli animali ospiti di vivere in maniera dignitosa in attesa di adozione. I lavori sono stati aggiudicati per un importo di 116mila euro dall’impresa Racam srl di Filandari. Previsto in totale, tra spese tecniche, iva sui lavori, contributi vigilanza, un costo di 153mila euro. La notizia è stata accolta positivamente dall’associazione “Argo” che, tramite il lavoro della referente Marika Barreca, si occupa della gestione dell’impianto: «Chi dice che il Natale non porti magia? Alla fine, il tanto atteso traguardo è arrivato. Sono stati affidati i lavori di ristrutturazione. È stato emozionante- racconta la presidente del sodalizio- vedere arrivare l’impresa». Una volta terminate, le attività consentiranno «ai nostri amati cani di vivere con dignità il tempo che passeranno all’interno e a tutti gli operatori di lavorare con più serenità e facilità nelle mansioni odierne». Ringraziamenti sono giunti all’indirizzo «della consigliera comunale Paola Cautadella, dell’amministrazione comunale targata Limardo, dell’architetto Pantano e della comunità vibonese». Finalmente «questo grande sogno diventerà realtà. Questo lavoro-chiosa Barreca-lo abbiamo sperato per lunghi anni. Grazie a quanti hanno contribuito a raccogliere questo importante risultato».

