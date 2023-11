Randagismo a Vibo Valentia, Paola Cataudella: «Cosa aspetta l’Asp ad intervenire?»

Paola Cataudella, consigliere Comunale di Vibo Valentia interviene in merito alla problematica del randagismo in città. A far scattare la denuncia è l’ennesimo cane investito. «Per quanto ancora dovremo assistere a questo scempio?», si domanda. «Da mesi il Comune ha chiesto la cattura dei cani all’azienda sanitaria provinciale, unica competente per l’accalappiamento, come per tanti altri che continuano a riprodursi liberamente nelle strade comunali aumentando la popolazione randagia. Cani che invece di morire sull’asfalto – scrive – avrebbero avuto una possibilità di trovare adozione e un riscatto per l’abbandono subito». Il consigliere comunale fa sapere di avere partecipato personalmente agli incontri tra Comune e Asp, «accordi, promesse e impegni presi. Niente di tutto questo ad oggi – prosegue – è stato rispettato e a farne le spese sono sempre gli indifesi». La stessa ricorda di avere scritto una lettera al Prefetto, «segnalando in qualità di consigliere comunale del Comune di Vibo Valentia, le criticità esistenti in questo settore, prima tra tutte l’indifferenza o per meglio dire le omissioni delle istituzioni competenti. Servizi insufficienti, mancanza totale di controlli, strutture fatiscenti. Con queste prospettive la risoluzione del randagismo è davvero lontana. Auspico – conclude Paola Cataudella – che il Prefetto accolga la mia richiesta di aiuto intervenendo per porre fine a tutte queste negligenze istituzionali».

LEGGI ANCHE: Asp di Vibo: manifestazione di interesse per il servizio di primo soccorso veterinario

«Vibo non è una città amica degli animali», la denuncia dell’associazione Argo

Lotta al randagismo e tutela degli animali, approvata la proposta di legge del consigliere Montuoro

Lotta al randagismo a Vibo, l’allarme dell’associazione Argo: «Ancora troppi abbandoni»