Vibo, gli agricoltori in protesta omaggiano i bimbi ricoverati allo “Jazzolino”

Una delegazione di agricoltori vibonesi si recherà, domani, sabato 24 febbraio, alle ore 10.30, all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia per omaggiare i piccoli degenti del reparto pediatrico con vasetti di miele biologico di produzione locale e gadget loro dedicati. Il gesto solidale, mosso dal sentimento di solidarietà che caratterizza in queste settimane la mobilitazione del comparto agricolo, riguarderà anche le famiglie e il personale medico, cui verranno donati prodotti delle aziende agricole che stanno animando la protesta di questi giorni nei pressi dello svincolo autostradale di Sant’Onofrio. L’ingresso al reparto, regolarmente autorizzato dalla direzione sanitaria, avverrà nel rispetto delle prescrizioni in vigore e per il tempo strettamente necessario alla consegna degli omaggi. Contestualmente, al di fuori del perimetro ospedaliero, sosteranno alcuni mezzi agricoli e una rappresentanza degli agricoltori ribadirà le ragioni della protesta che coinvolge l’intero settore sul territorio nazionale e non solo. L’occasione è gradita per rivolgere un invito a partecipare agli organi di informazione e ringraziarli per la visibilità assicurata a tutte le fasi della mobilitazione.

LEGGI ANCHE: Agricoltura, WWf Calabria: «La protesta dei trattori e l’illusione della produzione alimentare»

Vibo Marina, pescatori in protesta: «Le politiche Ue favoriscono le importazioni»

Trattori allo svincolo di Pizzo, le testimonianze degli agricoltori