Tropea, lo Smom scrive una lettera di vicinanza al vescovo Attilio Nostro

La Delegazione del Sovrano Militare Ordine di Malta condanna "il tipo di inaudita violenza delle azioni messe in atto dalla delinquenza"

Il Commissario della Delegazione Antonio Toraldo di Francia scrive al Vescovo Mons. Attilio Nostro a margine dell’atto intimidatorio all’indirizzo della Curia. “Eccellenza Reverendissima, le inquietanti e criminali intimidazioni che nelle ultime ore hanno preso di mira la Diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea, da Ella così autorevolmente presieduta, e che non hanno risparmiato, contemporaneamente, Istituzioni e Società civile della provincia di Vibo Valentia, costituiscono una assurda e intollerabile minaccia che la Delegazione di Tropea del Sovrano Militare Ordine di Malta, che mi onoro presiedere, respinge con vigore e convinzione nella consapevolezza che l’opinione pubblica vibonese e non solo reagirà fermamente e con una intensa reazione popolare. La Delegazione condanna, altresì, il tipo di inaudita violenza delle azioni messe in atto dalla delinquenza organizzata che con i suoi proditori attacchi continua, purtroppo, a creare grave turbamento nella società vibonese, già da tempo assediata da una assurda ma combattuta presenza dell’anti Stato. Siamo a riaffermare il saldo principio della pace che la Chiesa ben rappresenta su tutti i fronti nel rispetto dei ruoli e di una società che insegue il cambiamento e confida attraverso la parola del Vangelo nella preghiera volta ad aiutare a dirimersi chi semina odio e vendetta”.

