Vibo, nel Parco urbano nasce un punto di informazione e accoglienza

Sorgerà all’interno del Parco Urbano di Vibo Valentia un punto di informazione e accoglienza per cittadini e scuole. La giunta comunale guidata dal sindaco Maria Limardo, tramite delibera, ha dato in concessione al Parco regionale delle Serre, la struttura lignea insistente nell’area verde e finora adibita a magazzino. Il tutto rientra nel rapporto di collaborazione tra i due enti instaurato alcuni mesi addietro. Il Comune, infatti, in autunno aveva sottoscritto un protocollo d’intesa con il Parco regionale finalizzato a «interventi di manutenzione e potatura del verde e delle alberature presenti all’interno del Parco Urbano di Moderata Durant di Vibo Valentia». L’accordo era stato sottoscritto lo scorso 30 novembre. Nella delibera si fa rilevare: «Il Parco delle Serre persegue la missione istituzionale della tutela e valorizzazione dell’area protetta amministrata mettendo in risalto le unicità del territorio ed il forte legame tra la risorse di cui è ricco e la popolazione locale». E proprio «nell’ambito della missione istituzionale assume rilievo la promozione dell’area protetta al di fuori dei propri confini». Di riflesso, «l’amministrazione comunale di Vibo Valentia ha intenzione di migliorare, tramite questi accordi, il decoro, la fruibilità e vivibilità del Parco Urbano in tutta la sua estensione promuovendo successivamente attività di ristorazione, ludiche, sportive e di aggregazione sociale offrendo alla cittadinanza la possibilità di vivere l’area verde in maniera più estensiva».

