Book sharing a Vibo, Lo Muto (Noi moderati): «Nuovi libri grazie all’istituto De Filippis-Prestia»

Un esempio splendido di generosità e amore per la cultura quello da parte dell’Istituto “De Filippis- Prestia” di Vibo Valentia. Sono stati donati tantissimi libri di diverse discipline a Gregorio Lo Muto, esponente locale del partito “Noi moderati” e collocati nelle piccole librerie collocate in città. Più nel dettaglio, Lo Muto spiega: «Ci tengo a ringraziare pubblicamente l’Iss “De Filippis-Prestia” e la dirigente scolastica Maria Francesca Durante per la profonda sensibilità dimostrata. Quello di donare questi libri in esubero è un gesto importante che contribuisce significativamente alla crescita culturale e sociale di tutta la comunità vibonese. Quando ci siamo incontrati, ho spiegato che i libri potevano essere utilizzati per iniziative come il book sharing a Vibo Valentia. Hanno subito accolto positivamente la mia iniziativa». L’idea costituisce un invito a riflettere sull’importanza di piccoli gesti per fare la differenza in un territorio pieno di problematiche come quello vibonese. Una esortazione concreta al cambiamento mediante l’impegno e l’amore per studio e lettura.

Lo Muto aggiunge: «Ho provveduto personalmente ad inserire i libri che mi sono stati donati nella cassetta del book sharing vicino al comune di Vibo Valentia. Una restante parte dei libri sono stati inseriti nella piccola biblioteca (book sharing) dell’associazione “Vibo in rosa” situata dentro il parco urbano di moderata durant in Vibo Valentia. Finalmente questi libri sono al servizio della comunità. Infatti, ogni libro racchiude – a mio avviso – il principio più bello alla base della Costituzione italiana: quello della libertà di pensiero. Oggi, un libro, non è solo cultura ma rappresenta il simbolo che un’altra Vibo Valentia è possibile mediante investimenti crescenti nell’istruzione. È per tale ragione che gli stessi libri meritano sempre una seconda chance anche quando risultano un pochino vecchiotti». La politica viene intesa come «un servizio al cittadino grazie anche alle basi poste in essere dalla coordinatrice Maria Rosaria Nesci».

Lanciate due proposte: «Una prima è indirizzata al sindaco Pasquale Farfaglia di San Gregorio D’Ippona affinché si possa creare un book sharing anche nella nostra comunità. Parliamo di spazio totalmente gratuito e aperto a tutti dove leggere e condividere prendendo a modello l’idea già realizzata nel 2022 dall’associazione “Valentia” sul territorio di Vibo Valentia con il patrocinio gratuito del comune di Vibo. La seconda proposta, vorrei indirizzarla al sindaco Maria Limardo del Comune di Vibo Valentia affinché si possano creare accordi di collaborazione tra Comune e le scuole del vibonese. In questo modo, i libri in esubero negli stessi istituti potrebbero essere donati e riutilizzati per i più bisognosi. Può essere – conclude l’esponente di “Noi moderati” una grande occasione per crescere insieme ai libri ma anche un impegno che non ha costi o maggiorazioni ulteriori per l’ente stesso. Ciò potrebbe comportare beneficio per tutti. Dopo tutto siamo o no la capitale del libro?».

