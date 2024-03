Infiltrazioni mafiose nei Comuni, il Vibonese diventa un caso nazionale: il punto a Dentro la Notizia

Appuntamento in diretta su LaC Tv alle ore 14:30. In diretta da Pizzo il sindaco Sergio Pititto. Ospite in studio il direttore de Il Vibonese.it Giuseppe Baglivo

Lo Stato si riprende i suoi spazi nel territorio: dalle commissioni di accesso in alcuni comuni agli abbattimenti di strutture abusive. Scopriremo cosa sta accadendo sul territorio Vibonese durante l’appuntamento quotidiano d’informazione di LaC Tv Dentro la Notizia in onda alle 14.30. Ci collegheremo con la nostra Cristina Iannuzzi che sarà in compagnia del sindaco di Pizzo Sergio Pititto, mentre in studio con Pierpaolo Cambareri ci sarà il direttore de IlVibonese. it Giuseppe Baglivo.

