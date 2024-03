Mileto, al via la procedura per l’assegnazione delle cappelle cimiteriali

Al via la procedura per la concessione di terreni per la costruzione di 18 cappelle all’interno del cimitero comunale di Mileto. A darne notizia è l’assessore al ramo Francesco Ciccone, il quale nell’occasione sottolinea «la valenza del proficuo impegno profuso dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano per completare l’ultimo atto nei riguardi di questa struttura e per sopperire all’endemica piaga della carenza di loculi cimiteriali. Il progetto – spiega – rientra nel finanziamento regionale di 300mila euro, di cui a giorni verrà bandita la gara di appalto. La stessa prevede la costruzione di una nuova zona che ospiterà 18 nuovi lotti e 20 nuovi loculi per le emergenze. Inoltre verrà sistemata tutta l’area di entrata e la strada di accesso agli ampliamenti già realizzati negli anni passati. L’avviso – aggiunge – prevede la concessione di 18 posti, di cui 15 di categoria B (8.779,77 euro) e 3 di categoria D (15.493,71 euro), tariffe disposte con delibera della Commissione straordinaria numero 11 del 5 marzo 2013. In conclusione l’assessore Ciccone ricorda che le domande di partecipazione al bando pubblico «dovranno essere inoltrate a mano presso l’Ufficio protocollo del Comune o tramite Pec entro e non oltre il 15 aprile 2024 ore 12.00».

