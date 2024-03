Suor Maria Domenica compie 100 anni a Serra, il racconto della sua vita a LaC Storie

La storia di Maria Domenica ha origine a Serra San Bruno. Era il 1948 e aveva 24 anni: al tempo alcune suore andavano a trovarla, ma lei si nascondeva perché non voleva farsi monaca. Poco tempo dopo, però, nel 1950 eccola iniziare il noviziato a Napoli. Sette anni più tardi ha ricevuto i voti solenni, sempre a Napoli e l’assunzione nella congregazione delle Suore Riparatrici del Sacro Cuore fondata nel 1875 dalla calabrese e venerabile Isabella de Rosis. Tanti anni vissuti in vari conventi dell’Istituto sparsi in tutta Italia e all’estero. Nel 2020 viene trasferita in Calabria a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio in provincia di Catanzaro, dove lo scorso 17 marzo ha festeggiato i suoi 100 anni. Sarà lei la protagonista della nuova puntata di LaC Storie, il format curato da Saverio Caracciolo che andrà in onda stasera alle ore 21:30 su LaC Tv.

Dove seguire la puntata

